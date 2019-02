Donna trovata morta in casa, è giallo

Una donna di circa 60 anni di Simaxis è stata trovata morta in una casa colonica del Consorzio di Bonifica nella campagne di Torregrande (Oristano). Sul posto sta operando la Squadra Mobile ed è presente il procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso. Per ora non si esclude alcuna ipotesi investigativa.

Secondo le prime indiscrezioni, ancora senza conferma, la scoperta del corpo, all'interno del casolare sulla strada che porta dal pontile al paese, è stata fatta dai figli che la stavano cercando.