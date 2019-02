Uccisa da auto: indagato l'investitore

È indagato per omicidio stradale il 34enne che ieri al volante di una Smart ha travolto e ucciso Raffaella Cuboni, 48 anni, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in piazza Padre Pio a Cagliari.

La donna stava andando a prendere la figlia a scuola, quando la Smart l'ha centrata in pieno, scaraventandola sull'asfalto. I medici hanno tentato di rianimarla per almeno mezzora, ma non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia municipale stanno ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica della tragedia. Saranno analizzati i filmati delle telecamere della zona e ascoltati i testimoni.

Una relazione è già finita sui tavoli del sostituto procuratore Giangiacomo Pilia, che ha iscritto il conducente nel registro degli indagati per omicidio stradale.