Sardegna spezzata in 2 da protesta latte

(ANSA) - CAGLIARI, 13 FEB - Sardegna spezzata in due per la protesta dei pastori contro il crollo del prezzo del latte.

Oltre al blocco stradale che va avanti sulla Statale 131 dcn a Lula tra Nuoro e Siniscola, si registrano altre interruzioni sull'arteria principale dell'Isola, la 131 "Carlo Felice" che collega Cagliari a Sassari. Al chilometro 135 la strada è chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del Comune di Borore (Sassari), mentre al km 107 è stata interrotta la carreggiata in direzione sud, nel territorio di Bauladu (Oristano).

Nel frattempo anche a Orgosolo, nel Nuorese, i pastori hanno dato vita a un'imponente manifestazione nella zona industriale all'ingresso del paese, lungo la provinciale che collega il centro barbaricino a Nuoro. Attività commerciali chiuse e niente lezioni nelle scuole. I pastori hanno riversato il latte nelle strade e bloccato alcuni camion all'entrata del paese. Sul posto Polizia e Carabinieri.