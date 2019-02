Latte: Statale 131 bloccata nel Nuorese

Nuovo imponente blocco stradale in Sardegna: la statale 131 dcn (direzione centrale Nuoro) è stata invasa da trattori, camion e manifestanti nell'imponente manifestazione convocata dai pastori e dagli amministratori locali al bivio di Sologo, nel territorio comunale di Lula, tra Nuoro e Siniscola dal chilometro 50 al km 83. Entrambe le carreggiate sono state chiuse al traffico, per la presenza di centinaia di persone e di mezzi pesanti disposti di traverso lungo l'asfalto. Su un grosso tir è stato sistemato un grande striscione con la scritta "#io sto con i pastori". Una lunga coda si è formata a partire dalle 10. Sul posto sta operando la Polizia Stradale.

TENSIONE A LULA PER STOP A CAMION CARNE. Momenti di tensione all'ingresso di Lula (Nuoro), a pochi chilometri dal blocco stradale sulla Statale 131 dcn. Un gruppo di pastori hanno bloccato un camion che transitava sulla provinciale per poter vedere il contenuto della cella frigo. Davanti al diniego dell'autista il clima si è fatto pesante: è dovuta intervenire la Polizia di Stato in assetto antisommossa. La mediazione è stata affidata ad una decina di sindaci del territorio, che sono riusciti a convincere l'autista del mezzo pesante a fare ispezionare il contenuto del camion: all'interno c'era carne di provenienza italiana. Dopo questo controllo, il camion è potuto ripartire.