Latte: pastore 19enne, voglio un gregge

(ANSA) - CAGLIARI, 13 FEB - Nico Obrano, 19 anni di Assemini, cuoco, ma anche pastore. È lui che durante il corteo degli studenti ha gettato per strada a Cagliari il latte come hanno fatto i suoi colleghi dappertutto in Sardegna. E' il primo gesto simbolico che arriva nel capoluogo sardo, in via Manno, in pieno centro storico. "Il mio sogno - ha detto all'ANSA - è quello di comprarmi un gregge. Ma naturalmente solo se il prezzo del latte sale. Non voglio fare lo schiavo".