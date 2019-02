Latte: 3mila in piazza a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 13 FEB - Almeno 3mila persone sono radunate in piazza d'Italia a Sassari per manifestare solidarietà ai pastori in lotta per l'aumento del prezzo del latte ovino.

Davanti alla sede della Prefettura tantissimi studenti. Ma non solo: ci sono anche i minatori del sito di Olmedo con uno striscione per dire "Siamo tutti figli di pastori". I commercianti del centro hanno aderito alla manifestazione affiggendo sulle vetrine cartelli solidali con gli allevatori.

Analoghe iniziative in tutto il nord ovest della Sardegna, da Buddusò, dove i cittadini hanno sfilato in un corteo silenzioso, ad Ozieri fino ad Alghero. Qui lenzuola bianche sono state stese fuori dalla finestra del Municipio di Porta Terra per volontà del sindaco Mario Bruno, già protagonista insieme ai pastori della manifestazione dei giorni scorsi sulla strada dei Due Mari.(ANSA).