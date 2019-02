Triathlon: torna a Cagliari la World Cup

Si scaldano i motori in casa della World Cup di Triathlon - ITU Triathlon World Cup, che anche per l'edizione 2019 avrà come campo di gara la Sardegna e la città di Cagliari.

Per il quarto anno consecutivo il capoluogo ospiterà la tappa italiana del circuito mondiale ITU (International Triathlon Union), su distanza sprint (750m nuoto, 19km bici, 5km corsa), in programma sabato 18 maggio. La manifestazione inizialmente era prevista in calendario per il 25 maggio ma il comitato organizzatore locale, in accordo con la Federazione e le autorità locali, ha deciso di anticipare la gara a sabato 18 maggio per non sovrapporre la manifestazione alle giornate dedicate alle elezioni Europee previste per quel weekend.

"Siamo alla quarta edizione consecutiva in Sardegna per la World Cup - afferma Sandro Salerno, general manager del Comitato Organizzatore Locale - di una manifestazione sportiva importante e attesa sul territorio. Una buona pratica, ormai consolidata, che stimola lo sviluppo del turismo sportivo e la crescita di prodotti e servizi ad esso legati. La macchina è partita, e siamo già a lavoro per offrire agli atleti e al pubblico un'organizzazione e uno spettacolo all'altezza delle aspettative".