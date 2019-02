Latte: Salvini, soluzione entro 48 ore

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Lavoro per una soluzione entro 48 ore per restituire dignità e lavoro ai sardi". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo l'incontro con una delegazione di pastori a Roma. Il ministro ha convocato un nuovo tavolo al Viminale per giovedì alle 15 al quale parteciperanno associazioni di categoria, governo e produttori, mentre domenica 17 sarà in Sardegna in vista delle regionali.

Interventi di sostegno ai pastori per le perdite economiche, legate alla mancata produzione e ai bassi prezzi, e la sospensione delle attività del Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop, finalizzata all'approvazione di un nuovo piano di produzione. Sono gli impegni presi dal vicepremier con la delegazione dei pastori della Coldiretti guidati dal presidente Ettore Prandini nell'incontro al Viminale al quale ha partecipato anche il sottosegretario all'Agricoltura Franco Manzato. Il pacchetto di iniziative, sottolinea il Viminale, servirà "anche a rasserenare il clima sull'isola".