Il Rally d'Italia si corre ad Alghero

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Il percorso del 16° Rally Italia Sardegna, manifestazione organizzata dall'Automobile Club d'Italia con la partnership della Regione Sardegna, ha confermato la scelta delle ultime tre edizioni di avere l'intera corsa raccolta nel nord dell'isola. La gara, ottava manche del campionato del mondo rally in programma dal 13 al 16 giugno, sarà anche valida per il Cir (Campionato Italiano Rally), per il Cir Junior e per il Cirt (Campionato Italiano Rally Terra). Il rally avrà un percorso composto da 19 prove speciali suddivise in tre tappe per complessivi 313,04 km cronometrati. Per il sesto anno consecutivo è stata confermata la location di Alghero, con il parco assistenza allestito anche stavolta tra le banchine del porto turistico, le "ramblas" ed il Piazzale della Pace, mentre sala stampa, direzione di gara e quartier generale della manifestazione saranno ospitati anche stavolta nella prestigiosa location di Lu Qualté. Come le altre tappe anche il RIS verrà trasmesso sulla piattaforma WRC Plus, oltre allo streaming e on demand su DAZN che offrirà i passaggi di giovedì con l'Ittiri Arena ore 17.00, sabato con la Coiluna-Loelle ore 8.08 e 16.08, quindi il gran finale di domenica sulla Sassari-Argentiera ore 9.08 e 12.18.

Alla consueta programmazione mondiale garantita dal promotore, si aggiungerà quella data da RAI Sport che dedicherà lunghi collegamenti con dirette, differite ed approfondimenti dedicati.

Si prospetta quindi un ventaglio di offerte televisive consistente, consolidato in base al successo dell'ultima edizione.