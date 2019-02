Conte incontra operai Eurallumina

Anche la vertenza Eurallumina tra le questioni sottoposte in Prefettura a Cagliari all'attenzione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Una delegazione di lavoratori guidata da Antonello Pirotto ha illustrato al premier i dettagli della vertenza, comprese le criticità che potrebbero verificarsi nell'ultima fase del percorso, e in particolare il tema dei ritardi per l'erogazione degli ammortizzatori sociali. Da parte sua, secondo quanto riferiscono i lavoratori, Conte ha dichiarato che trasferirà le istanze ascoltate al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio.

All'incontro hanno partecipato anche la ministra del Sud, Barbara Lezzi, e la prefetta di Cagliari Romilda Tafuri. Quest'ultima ha preso l'impegno di intervenire, già da oggi, presso il ministero del Lavoro, in merito al ritardo dell'emanazione del decreto sulla Cassa integrazione per la riorganizzazione aziendale.