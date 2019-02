Sanremo: Mahmood vince il festival

Mahmood vince il 69/o festival di Sanremo con il brano Soldi. Ultimo si classifica secondo con il brano I tuoi particolari. Il Volo si classifica terzo con il brano Musica che resta. "Grazie mille a tutti, non ci sto proprio credendo: è incredibile". E' visibilmente incredulo Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, 27 anni, padre egiziano e madre sarda di Orosei, all'annuncio della sua vittoria al festival. Virginia Raffaele lo abbraccia e gli dice: "E' tutto vero".

Il cantante è arrivato al festival grazie alla vittoria a Sanremo Giovani. Nato a Milano, nel 2018 ha pubblicato il suo primo ep, Gioventù Bruciata. Aveva già partecipato tra le Nuove Proposte nel 2016 e prima ancora nel 2012 aveva tentato la strada di X Factor. Nel suo curriculum anche collaborazioni con Fabri Fibra, e ha scritto per Marco Mengoni, Michele Bravi ed Elodie.

"SONO ITALIANO AL 100%" - "Io sono un ragazzo italiano al 100%". Mahmood, madre italiana, di Orosei, e padre egiziano, non presta il fianco a possibili polemiche sulle sue origini nord-africane, anche in considerazione del dibattito sui migranti che aveva agitato le acque nelle settimane precedenti all'evento. "Quello che canto è solo un ricordo della mia infanzia". Mahmood, incredulo per la vittoria al festival, si dice pronto a partecipare all'Eurovision Song Contest, che spetta di diritto al vincitore di Sanremo. E poi sui suoi ascolti ha aggiunto: "Sono fan della musica moderna, ho ascolti misti, dal cantautorato all'indie e mi sono lasciato contaminare. Il mio è Marocco-pop".

BOOM DI TWEET ALLA PROCLAMAZIONE DI MAHMOOD - Nell'ultima serata del Festival il picco di tweet con #Sanremo2019 - registrato tra l'1.28 e l'1.29 - è stato di 4.700 tweet in un minuto in occasione della proclamazione del vincitore Mahmood. Sono i dati diffusi dalla Tim Data Room a Sanremo. Tra i cantanti in gara che si sono esibiti, i più menzionati su Twitter sono: Mahmood (5.100 mention) Ultimo (4.900 mention), Loredana Bertè (4.600 mention), Il Volo (4.300 mention), Simone Cristicchi (3.900 mention). Gli ospiti della quinta serata più presenti su Twitter sono: Elisa con 2.600 (tra mention, risposte e retweet),

Eros Ramazzotti con 1.100 e Luis Fonsi, 506. Il conduttore più menzionato nella serata finale del Festival è stata Virginia Raffaele con 1.600 (tra mention, risposte e retweet). I primi 10 hashtag più utilizzati su Twitter con #Sanremo2019 nell'ultima serata del Festival sono: #sanremo19, #unpocomelavita, #Briga, #Mahmood, #pravobriga, #festivaldisanremo2019, #Ultimo, #IlVolo, #festivaldisanremo, #Sanremo.

BAGLIONI, VITTORIA MAHMOOD? DA ZERO A TUTTA - "La previsione più incredibile si è avverata: da zero a tutta, da Sanremo Giovani alla vittoria finale. Avrei voluto essere nel cuore di Mahmood". Così Claudio Baglioni sulla vittoria a sorpresa del giovane cantante. "Sembrava una favola quella di dedicare un festival ai debuttanti e poi organizzare un festival con un'unica categoria a febbraio senza farli sembrare due campionati di serie A e B", ha aggiunto il direttore artistico.