Latte:Barella,solidale con pastori sardi

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Il capitano del Cagliari Nicolò Barella esprime ''la piena solidarietà'' ai pastori sardi che in queste ore stanno protestando per il prezzo del latte. ''Io sono sardo purosangue - ricorda dopo la gara con il Milan -, vivo queste situazioni sin da quando sono piccolo. Io sono solidale con i pastori''.

Il Cagliari è entrato a San Siro per il riscaldamento con una maglietta bianca con scritto 'Solidarietà ai pastori sardi'.

''E' una vicenda - sottolinea Barella, nato a cresciuto a Cagliari - che ci ha toccato molto ed era importante fare un gesto solidale con loro. Volevamo fare risultato anche per loro ma la partita è andata in maniera diversa''.