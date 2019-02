Basket: ko della Dinamo Sassari a Torino

La Fiat Torino infila la seconda vittoria consecutiva infliggendo un pesante 102-83 al Banco di Sardegna Sassari. Due punti che permettono alla squadra di coach Galbiati di abbandonare l'ultima posizione in classifica e di vivere con maggior serenità il passaggio di proprietà, con il gruppo Leonis che dovrebbe completare l'acquisizione delle società torinese dal notaio Forni la prossima settimana, durante la pausa per le finali di coppa Italia.

Terzo ko consecutivo per il Banco di Sardegna, che ha inseguito per tutto il match senza riuscire a trovare alternative alla grande prova balistica dei torinesi: 59% da tre punti, 51% da due con 22 assist sono numeri che riassumono al meglio la prestazione della Fiat. Migliori realizzatori per Torino sono stati McAdoo e Moore entrambi con 20 punti, seguiti dai 18 di Jaiteh, mentre per Sassari spiccano i 26 punti di Smith e i 20 di Mcgee, insufficienti per provare a tornare in Sardegna con i due punti.