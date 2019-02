Moto contro auto,centauro muore a Decimo

È finito con la sua moto contro un'auto, è stato sbalzato dalla due ruote, ed è morto all'arrivo in ospedale. Un motociclista di Sestu, Davide Lai, 46 anni, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto questa sera a Decimomannu.

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Da quanto si apprende la vittima stava percorrendo in sella ad una moto la Via Aia quando, arrivato ad un incrocio, si è scontrato contro un'auto.

A causa del violento impatto, il centauro è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, finendo sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e dei carabinieri. Il motociclista è stato trasportato d'urgenza al Brotzu ma non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri di Decimomannu e della Compagnia di Iglesias stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.