Geoparco,salvi oltre 500 posti di lavoro

(ANSA) - CAGLIARI, 8 FEB - La vertenza Ex Ati Ifras si chiude senza perdere posti di lavoro. Regione, sindacati, Comuni ed enti coinvolti hanno definito le posizioni di oltre cinquecento operatori. Di questi, in 251 sono stati inseriti con contratti a tempo determinato nei Comuni e negli enti che hanno presentato progetti legati alla valorizzazione e alla cura di importanti siti minerari dell Sulcis, Sassarese, Nuorese e Gerrei. Altri 114 finiranno all'interno di Igea sempre con contratti a tempo determinato. Tutto questo è valido per la fase di transizione, in attesa del bando internazionale che dovrà individuare il soggetto che gestirà le attività del Parco Geominerario. Per altre 147 persone, infine, si è dato corso alle procedure per l'esodo su espressa richiesta degli interessati.

E' tutto nero su bianco nell'accordo sottoscritto negli uffici del palazzo della Regione in viale Trento a Cagliari dalle parti coinvolte. L'intesa prevede anche - scrive la Regione in una nota - "che la durata dei contratti a tempo determinato possa proseguire qualora necessario fino al completamento delle procedure per l'individuazione dell'operatore che provvederà all'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato".

Siglato anche un protocollo d'intesa che guarda al futuro e al consolidamento del progetto del Parco Geominerario attraverso il recupero a fini turistici di un grande patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale. "Oggi possiamo dire che oltre 500 lavoratori sono salvi", commenta il segretario generale di Uiltucs Sardegna, Cristiano Ardau. "Il Geominerario insiste in oltre 90 comuni di tutta la Sardegna su 380mila ettari di siti minerari dismessi - ricorda - un patrimonio di grande valore storico, industriale e culturale, già riconosciuto dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. Con la firma di oggi - conclude - si è assicurato il futuro al progetto, l'occupazione ai lavoratori coinvolti con la possibilità a regime, di creare altra occupazione e nuovo sviluppo per la Sardegna".(ANSA).