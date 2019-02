Esposito, "continuare a dare il massimo"

"La squadra ha interpretato il momento con la mentalità giusta, siamo ad un soffio dalle prime e questo ci entusiasma, continueremo a cercare di fare il massimo gara per gara". Così coach Vincenzo Esposito vive la vigilia della sfida che domenica alle 17 vedrà la Dinamo Banco di Sardegna di scena a Torino per la quarta giornata di ritorno della Serie A di Legabasket.

"È un momento importante della stagione - dice il tecnico dei sassaresi - ci avviciniamo alle Final Eight di Coppa Italia e la situazione dell'infermeria complica il nostro lavoro". Secondo l'allenatore casertano "c'è grande positività e la squadra sta mostrando l'atteggiamento perfetto per sopperire alle assenze delle ultime due settimane, ma è una situazione stressante ed è complicato sapere gara per gara chi avremo a disposizione in campo".

E anche se "i ragazzi hanno capito la situazione, fanno il massimo e si adattano, ci presenteremo a Torino contro una squadra che non naviga in buone acque ma che ha un altissimo tasso atletico e tecnico, soprattutto a livello individuale", conclude Esposito.