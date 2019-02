Air Italy-sindacati, nessuna schiarita

Nessun passo in avanti dalla riunione tra i sindacati e i vertici di Air Italy. Al tavolo, convocato nell'ambito della procedura di raffreddamento, Filt Cgil, Fit Cisl Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpav e il direttore delle relazioni industriali della compagnia, Marco Sarti, hanno discusso di continuità territoriale da e per la Sardegna, dopo l'esito della gara assegnata ad Alitalia, e del futuro delle altre tratte. Per ora ogni nuova forma di protesta dei lavoratori è congelata in attesa delle risposte attese martedì 12 febbraio a Cagliari dal confronto tra Air Italy e la Regione.

Attualmente, infatti, quelle risposte non sono arrivate e i sindacati si dicono insoddisfatti. "Il fatto che Air Italy punti tutto sul ricorso legale non solo è sbagliato ma è inammissibile - attacca il segretario della Filt Arnaldo Boeddu - Air Italy, qualora Alitalia non faccia un passo di lato e rinunci alle rotte in continuità territoriale da e per Olbia, deve garantire le rotte con il rispetto degli oneri di servizio pubblico previsti dal nuovo bando senza contributi. Questa è l'unica posizione che, nei fatti, può dimostrare che Air Italy tiene ad Olbia, alla Gallura e alla Sardegna, mantenendo veramente testa e cuore qui nell'Isola".

Per Elisabetta Manca della Uiltrasporti, "la compagnia non può solo fare ricorso ma deve assicurare l'operatività dei voli in continuità dall'1 al 16 aprile, visto che non ha ancora sottoscritto la proroga degli oneri di servizio come hanno fatto gli altri vettori. Inoltre può proseguire ad operare su Olbia accettando gli oneri di servizio previsti dal nuovo bando senza compensazioni economiche, oltre a dare garanzie sulle altre rotte, non in continuità, storicamente operate dalla compagnia. Non vorremmo, infatti, che oltre la beffa della mancata assegnazione dei voli con l'ultimo bando, dovessimo assistere ad una anticipata sconfitta sul territorio".