Picchia anziana madre, 46enne arrestata

Ha picchiato selvaggiamente la madre, procurandole fratture delle vertebre, trauma cranico e toracico e diverse ferite al cuoio capelluto. Una donna di 46 anni è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri sono intervenuti in una abitazione in via Tevere ad Assemini dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di alcuni residenti che segnalavano delle urla provenire dalla casa in cui vivevano le due donne. Arrivati sul posto i militari del Radiomobile di Cagliari hanno sorpreso la 49enne, nota alle forze dell'ordine proprio per maltrattamenti, che aggrediva la madre, un'anziana di 75 anni. L'hanno subito bloccata e hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 che ha trasportato la pensionata all'ospedale Brotzu.

L'anziana è stata visitata e le sono state riscontrate ferite guaribili in 30 giorni. I medici hanno deciso di ricoverarla e tenerla in osservazione. La 46enne invece è stata arrestata.