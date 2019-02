Accantonamenti, in ritardo lettera Governo

Si infittisce la vertenza tra la Regione ed il Governo sulla quota di accantonamenti previsti dalle finanziarie nazionali come contributo alla finanza pubblica. La risposta da Roma sulla richiesta della Giunta regionale è arrivata ieri negli uffici dell'assessorato regionale al Bilancio, in ritardo rispetto al termine perentorio del 31 gennaio fissato dal Governo stesso per raggiungere un'intesa sul concorso alla finanza pubblica della Sardegna.

Del tutto irrituale, poi, la forma utilizzata dal Governo. La risposta, infatti, è arrivata tramite una lettera cartacea firmata dal ministro Giovanni Tria, che porta la data del 22 gennaio ma è stata spedita con posta ordinaria, tanto che ci ha messo quindici giorni per essere recapitata a Cagliari. Non solo: la lettera fa riferimento al termine del 31 gennaio, scaduto da sei giorni.

Nell'ipotesi di eventuale stallo nelle trattative - scrive il ministro - il contributo a carico della Regione è determinato in via unilaterale, sia pur con il carattere di provvisorietà, in euro 536 milioni annui per gli anni dal 2019 al 2021". Nella risposta manca qualsiasi riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale dell'11 gennaio che vincola lo Stato alla restituzione alla Sardegna della quota accantonamenti da 285 milioni versata nel 2018.

"Registriamo le modalità irrituali di trasmissione della lettera, la tardiva ricezione, e il fatto che ignori completamente la sentenza della Consulta depositata l'11 gennaio". E' via Pec la risposta dell'assessore al Bilancio, Raffaele Paci alla lettera del ministro dell'Economia.