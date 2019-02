Il Cagliari arranca, proteste dai tifosi

(ANSA) - CAGLIARI, 5 FEB - Il Cagliari perde ancora. E arriva la prima seria contestazione dalla curva: i tifosi, dopo il ko con l'Atalanta, ora hanno paura di vedere il film dell'anno scorso. Preoccupa soprattutto il ritorno in pista del Bologna che, dopo l'impresa di Milano, è a meno quattro. L'ambiente è spaventato dal calendario: il prossimo turno è con il Milan a San Siro. Poi a Cagliari arriva il Parma di Bruno Alves. E il trittico si conclude con la trasferta di Genova con la Samp.

Maran, tanto per complicare la situazione, da ieri ha anche un nuovo problema: è a corto di attaccanti. Birsa ne avrà forse per qualche settimana, Thereau è da valutare. Cerri è in infermeria da tempo. Rimangono Pavoletti e Despodov, come punte pure. E João Pedro che comunque sembra rendere meglio - in questo momento - quando parte da lontano.

I guai del Cagliari sono cominciati dall'ultima trasferta dell'anno a Udine. Da lì la squadra sembra non essersi più ripresa: sono arrivati in serie la eliminazione dalla Coppa Italia con l'Atalanta, il pari rimediato all'ultimo secondo con l'Empoli e la brutta sconfitta con il Sassuolo. Poi il ko di ieri: il parziale, esclusa la coppa, è di un punto in quattro gare. Sul piano del gioco il problema è sempre quello: poco gioco e pochi tiri in porta. Ieri il Cagliari è stato pericoloso solo due volte: con uno spunto personale di Joao Pedro e in mischia su calcio d'angolo.

Stop: da quando si è infortunato Castro la squadra stenta a trovare geometrie e logica nella manovra. Il carattere? C'è da dire che ieri il Cagliari ha fatto fare una brutta partita all'Atalanta: la squadra, sotto quel punto di vista, c'era mentalmente e fisicamente. Anche con l'Empoli, blackout temporaneo a parte, il Cagliari ha dimostrato di sapere passare in vantaggio e di poter recuperare partite disperate. Malissimo invece in trasferta: fuori casa il Cagliari si perde anche sul piano caratteriale. E perde.(ANSA).