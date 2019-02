Cagliari, Maran "certo che miglioreremo"

(ANSA) - CAGLIARI, 5 FEB - Seconda sconfitta di fila per il Cagliari e vantaggio che si assottiglia sul Bologna. Situazione difficile? "Un allenatore è sempre in discussione- ha detto il tecnico del Cagliari Rolando Maran - ma non mi sembra che la situazione sia così preoccupante. Soprattutto dopo la prova di oggi con un'Atalanta che sta schiacciando tutti: abbiamo retto bene, abbiamo preso gol sul loro primo tiro in porta e abbiamo sfiorato il pareggio in dieci. Si sono visti i presupposti giusti: sono convinto che miglioreremo. Alla fine il confronto con i tifosi: "Loro ci stanno sempre vicini- ha detto- nessun problema particolare". Ora tanti infortunati e un calendario difficile: "Non siamo molto fortunati- ha detto- ora si sono fatti male Birsa e Thereau. E abbiamo fuori anche Cerri. La nostra partita è stata sicuramente condizionata dagli infortuni".