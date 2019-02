Due donne intossicate nel Sud Sardegna

Un'anziana di circa 80 anni e la sua badante di 30 sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Marino di Cagliari per intossicazione da monossido di carbonio. Le due, secondo una prima ricostruzione, hanno respirato le esalazioni di una stufa a pellet che avevano in casa a Domus de Maria, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, l'ambulanza del 118 e l'Elisoccorso. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda.