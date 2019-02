Un kg di marijuana in auto, due arresti

Due arresti, un chilo di marijuana e 50 grammi di cocaina sequestrati: è il bilancio dell'operazione antidroga condotta dai militari della Guardia di finanza a Quartu. In manette sono finiti due fratelli di 33 e 37 anni che abitano nel Comune dell'hinterland.

I Baschi verdi della Gdf erano appostati nella zona di piazza Sacro Cuore, a Quartu, quando hanno notato uno dei due fratelli smerciare della droga a un giovane. Sono subito intervenuti e hanno fermato sia l'acquirente che lo spacciatore, sequestrando al primo cinque grammi di hascisc appena comprati e al secondo altri 80 grammi della stessa sostanza e 12 grammi di marijuana.

I militari hanno poi perquisito l'abitazione dello spacciatore, ma non hanno trovato nulla. Intanto in piazza Sacro Cuore arrivava il fratello del giovane sorpreso a spacciare.

Anche lui è stato perquisito: in tasca nascondeva sette grammi di marijuana, mentre sulla sua auto sono stati trovati un chilo della stessa droga, 42 grammi di cocaina, 148 semi di marijuana e due bilancini di precisione.