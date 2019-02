Cagliari: Despodov, pronto per la Serie A

Prime parole in rossoblù per l'attaccante bulgaro, classe 1996, Kiril Despodov, arrivato in Sardegna nell'ultimo giorno del calciomercato.

"Conosco bene il Cagliari e la Serie A - ha detto il neo acquisto rossoblù - ho accettato al volo la proposta del club.

Questo campionato è sempre stato il mio sogno".

Le caratteristiche? "Beh posso dire di essere rapido - ha spiegato Despodov - ma è difficile dire a quale giocatore posso assomigliare". Pronto per il debutto? "Difficile dirlo, ma posso tranquillamente affermare di essermi subito sentito a mio agio nel nuovo ambiente. Io mi sento a posto, ma chiaramente decide l'allenatore". Punti di riferimento? "Mi piacciono molto Totti e Cristiano Ronaldo".

L'attaccante bulgaro ha già parlato con Maran: "Mi ha spiegato - ha raccontato - che ogni partita richiede esigenze e accorgimenti particolari. Penso di sapermi adattare bene a tutte le situazioni, anche se inevitabilmente occorrerà anche del tempo per entrare in questa nuova realtà. Conoscevo il talento di Srna e Pavoletti. Ma ho visto già che questa è un'ottima squadra, forte anche fisicamente".