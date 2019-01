S.Antioco e Calasetta, stop pesca ricci

Stop alla pesca del riccio di mare nelle acque dell'isola di Sant'Antioco. Il Consiglio comunale di Sant'Antioco ha approvato, all'unanimità, un documento proposto dalla maggioranza guidata dal sindaco Ignazio Locci che prevede la richiesta di moratoria della pesca del riccio di mare per almeno due anni in tutte le acque circostanti l'isola di Sant'Antioco, da recapitare all'Assessorato regionale competente in materia.

L'iniziativa coinvolge anche il Comune di Calasetta, che nei prossimi giorni porterà in aula il medesimo testo, con lo scopo di manifestare la preoccupazione diffusa, sia dei pescatori locali, sia dell'intera cittadinanza, in merito al depauperamento della risorsa riccio di mare, triste fenomeno considerato dalle popolazioni dei due Comuni una vera e propria emergenza. Il Golfo di Palmas e l'intero specchio acqueo che circonda l'isola sono considerati una meta prediletta da numerosi pescatori professionisti e sportivi provenienti da ogni angolo della Sardegna che, ogni anno, prendono d'assalto le aree depredando i fondali dal riccio di mare.

"L'obiettivo - spiega il sindaco di S.Antioco - è ottenere uno stop alla pesca del riccio a partire dalla prossima stagione. È un'iniziativa, assunta con il Comune di Calasetta, che porteremo fino in fondo: presto la nostra proposta verrà corredata con documentazione scientifica, anche con le risultanze, laddove possibile, di quest'ultima stagione di pesca. È indubbio uno sforzo di pesca preoccupante che di questo passo porterà all'esaurimento di questa prelibata e ricercata specie marina.

Non è più possibile accettare la pesca indiscriminata del riccio, le cui conseguenze sono drammatiche: in pericolo, infatti, c'è il nostro ecosistema marino, che abbiamo il dovere di proteggere. La nostra iniziativa congiunta va proprio in questa direzione e la Regione è chiamata ad ascoltare la nostra istanza e a varare una disciplina che salvaguardi il tesoro dei nostri mari al fine di garantire un futuro migliore ai nostri pescatori, operatori ed ecosistema marino", conclude Locci.