Ricorso Air Italy bando voli Sardegna

"Come può una compagnia aerea in amministrazione straordinaria, destinataria di un prestito dello Stato di 900 milioni di euro, senza contare i miliardi iniettati negli ultimi decenni, aggiudicarsi la vittoria delle rotte in continuità territoriale?". È la domanda che si pone Rossen Dimitrov, chief operating officer di Air Italy, a proposito di Alitalia, che si è aggiudicata tutte le rotte di continuità territoriale tra la Sardegna e la Penisola. Lo fa nella lettera inviata a tutti i lavoratori della compagnia per annunciare il ricorso contro il bando - il primo a farlo è stata Ryanair - e dare appuntamento ai dipendenti del vettore per un incontro a Olbia il 6 febbraio prossimo, all'indomani del Consiglio di amministrazione.

"La nostra sede centrale è Olbia, diverse centinaia di nostri colleghi lavorano lì - afferma - ed è vitale che venga fatto tutto il possibile per proteggerli". Anzi, rincara, "sarebbe stato opportuno che anche questo aspetto fosse stato considerato nel corso del processo di valutazione della gara sulla continuità territoriale". Quanto a Air Italy, Dimitrov spiega: "abbiamo presentato un'offerta commercialmente valida, coerente con livelli di redditività bassi, ma sostenibile. Siamo fiduciosi che la Regione stia esaminando i procedimenti e svolgendo i necessari controlli, prendendo in considerazione la situazione generale di Alitalia".

"Si tratta indubbiamente di un processo difficile e potenzialmente lungo - ammette il manager - e il risultato finale non può essere dato per scontato". Poi l'annuncio della rimodulazione del network. "Sulla rete nazionale - si legge nella lettera - aumenteranno le frequenze fino a tre volte al giorno. Verrà posticipato il lancio dei voli Milano Malpensa-Chicago al 2020. A partire dal 17 febbraio verrà soppressa la linea Milano Malpensa-Mumbai e dal 29 marzo verrà cancellata la rotta Milano Malpensa-Delhi. Dall'estate 2019 aumenteranno le frequenze fra Milano Malpensa e Toronto da quattro volte alla settimana a se. E sempre dall'estate la frequenza del Milano Malpensa-Miami passerà da quattro a cinque volte alla settimana".