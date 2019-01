Cagliari: arrivano Cacciatore, Thereau

(ANSA) - CAGLIARI, 31 GEN - Ultimo giorno con i botti per il calciomercato del Cagliari: presi dal Chievo l'esterno di difesa Fabrizio Cacciatore, classe 1986, e l'attaccante francese Cyril Thereau (1983) dalla Fiorentina, entrambi ex giocatori dell'allenatore rossoblù Maran. E arriva in difesa per la fascia sinistra in prestito dalla Roma Luca Pellegrini (1999). Ufficializzato anche l'acquisto del bulgaro Kiril Despodov (1996). Nella casella arrivi pure il difensore della Samp, l'anno scorso a Olbia, Maxime Leverbe (1997). Nelle settimane scorse avevano firmato per il Cagliari lo sloveno Valter Birsa (1986) e l'uruguaiano Christian Oliva (1996), centrocampista del Nacional. Molte anche le operazioni in uscita: all'Empoli Diego Farias, (1990) e Marko Pajac (1993). Va via dalla Sardegna dopo sette anni, 192 presenze e 45 gol in rossoblù, l'attaccante Marco Sau (1986): giocherà con la Samp. Torna al Chievo, invece, Marco Andreolli (1986), difensore che in questa stagione non riusciva a trovare spazio nella retroguardia del Cagliari.