Ormai fatta per Despodov al Cagliari

Manca solo l'ufficialità, ma già dalle prossime ore l'attaccante bulgaro Kiril Despodov potrebbe essere un giocatore del Cagliari. L'accordo c'è e sono state effettuate a Roma le visite mediche. Classe 1996, la punta arriva dal Cska Sofia. In attacco dovrebbe fare coppia con Pavoletti. Sempre per il reparto avanzato Farias e Sau sono in uscita. Il brasiliano potrebbe trovare posto in serie A (Atalanta in pole) mentre Sau tornerà dal suo scopritore, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo.

In realtà Giampaolo lo portò, ai tempi del Cagliari, solo in panchina. Ma quando si trattò di effettuare la sostituzione, fece invece esordire nel massimo campionato Puddu, Primavera come Sau. L'attaccante girò poi mezza Italia prima di esordire qualche anno dopo finalmente in A con la maglia del Cagliari. Tra l'altro fu una "prima" con gol. E ora il quasi certo ritorno da Giampaolo per fare il vice di Quagliarella dopo la partenza di Kownacki.

Dal Cagliari dovrebbero andar via anche Pajac e Lykogiannis. Ma il via libera alle cessioni è subordinato all'arrivo di un esterno sinistro: potrebbe essere perfezionato entro domani il passaggio in rossoblù di Luca Pellegrini, classe 1999, proveniente dalla Roma.