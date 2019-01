Cagliari, Korsten torna su palco Lirico

Ritorna sul podio del Teatro Lirico di Cagliari Gérard Korsten. Il direttore, apprezzata presenza nelle stagioni musicali cagliaritane, venerdì 1 febbraio alle 20.30 e sabato 2 alle 19 dirigerà l'Orchestra del Teatro Lirico in un avvincente programma che accosta Sibelius a Mozart. Le serate sono scandite dalle pagine più affascinati dei due compositori, dalla Seconda Sinfonia in Re maggiore op. 43 di Jean Sibelius alla celebre e amata Sinfonia n. 41 "Jupiter" K. 551 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Quello dei primi giorni di febbraio è il quarto appuntamento con la Stagione Concertistica del Teatro Lirico di Cagliari. "Dopo l'indimenticabile apertura di stagione con Donato Renzetti, la gioia del debutto a Cagliari di due giovani e talentuosi come Quatrini e Gamba, ritorna Korsten con la sua esperienza per un programma che valorizza la nostra Orchestra e incuriosisce il pubblico coinvolgendolo in nuove dinamiche", sottolinea all'ANSA il sovrintendete Claudio Orazi.

Venerdì 1 febbraio alle 11 è prevista, come ormai consuetudine, l'anteprima Giovani, aperta alle scuole che potranno assistere, dalla I loggia, alla prova generale del concerto serale. I biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione concertistica sono disponibili da martedì 8 gennaio. E' possibile anche l'acquisto online attraverso il circuito di prevendita www.vivaticket.it.