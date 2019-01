Al via stagione concerti a Sassari

A Sassari tornano "I grandi interpreti della musica". La decima edizione della rassegna organizzata da "Teatro e/o musica" riporta in città il grande concertismo internazionale con un cartellone di sette titoli per tre mesi di programmazione. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Sassari, del riconoscimento del Ministero dello Spettacolo, dell'assessorato regionale della Cultura e della Fondazione di Sardegna.

"È un omaggio al repertorio della grande letteratura musicale, con un cartellone dedicato in particolare ai giovani ma già affermati talenti internazionali, tutti tra i 23 e i 40 anni, nomi di spicco nelle sale da concerto di tutto il mondo", dice il direttore artistico Stefano Mancini. Si parte venerdì 22 febbraio con il Quartetto d'archi "Van Kuijk", un giovane ensemble in rapida ascesa internazionale che proporrà un programma denso di fascino composto da musiche di Haydn, Debussy e Schubert. Venerdi 1 marzo la stagione prosegue con una serata frizzante e insolita proposta dal "Duo Baldo", composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte. Giovedì 14 marzo salirà sul palco del Verdi il duo composto dalla violoncellista Silvia Chiesa e dal pianista Maurizio Baglini. Venerdì 22 marzo grande attesa per il concerto del violinista Kristof Barati, il cui programma spazia da Bach a Brahms, da Čajkovskij a Ravel.

Venerdì 29 marzo il Verdi ospiterà il mandolino di Avi Avital, accompagnato dall'Orchestra di Venezia. Il programma prevede musiche di Vivaldi, Bach, Mendelssohn e Bartok. Venerdì 5 aprile serata dedicata ai giovani concertisti dei conservatori della Sardegna. Per i migliori allievi dei due conservatori di Sassari e Cagliari sarà una vetrina importante. Sabato 27 aprile gran finale col pianista Jan Lisiecki, il cui repertorio mette insieme Chopin, Schumann, Ravel e Rachmaninoff. Tutti i concerti inizieranno alle 21. Teatro e/o Musica ha attivato un servizio di info e prenotazioni al numero +39079236121.