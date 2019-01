Garante, accogliamo minori di Seawatch

"La Sardegna, terra storica di accoglienza e di emigrazioni, potrebbe ricevere i minori della Seawatch". E' l'auspicio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Grazia Maria De Matteis che si associa così alle dichiarazioni della Garante nazionale Filomena Albano e al documento dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Nel ribadire che la tutela dei minori, così come previsto dalla Convenzione di New York, dalla Costituzione italiana e dalla legge, "obbliga il loro immediato sbarco e impegna tutti ad una adeguata accoglienza", ricorda che in Sardegna "è appena terminata la formazione di tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati e ci si trova nelle condizioni di poter accogliere anche i giovani che attualmente transitano nel Mediterraneo a bordo della Seawatch".