Basket: si riparte con i nuovi arrivati

"Lavoriamo soprattutto per inserire i nuovi arrivati". Il coach della Dinamo Sassari Banco di Sardegna, Vincenzo Esposito, attribuisce un valore molto relativo alla quinta gara del secondo turno di Fiba Europe Cup. Mercoledì 30 alle 20.30 i biancoblù saranno di scena per la seconda volta in tre giorni alla Enerxenia Arena per la quarta sfida stagionale contro la Pallacanestro Varese.

La sfida è ininfluente ai fini della qualificazione al prossimo turno perché le due squadre hanno già staccato il biglietto. Nel remake del posticipo di campionato, disputato domenica sera, "dovremo essere bravi a scendere in campo con la mentalità che deve contraddistinguerci sempre", dice il coach, che ai suoi chiede di "calcare il parquet con la volontà di vincere e dare tutto". Il tecnico casertano si aspetta "risposte importanti soprattutto dai giocatori meno utilizzati in campionato, per capire quanto possano darci quando chiamati in causa".