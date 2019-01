Anpas, nessuna mobilitazione per 118

L'associazione Anpas Sardegna non condivide i metodi della mobilitazione del mondo del volontariato che opera all'interno del 118, annunciata da un comunicato stampa dello scorso fine settimana. "Trascinare Anpas nella contrapposizione e diatriba politica, in coincidenza con le imminenti elezioni regionali, non fa altro che disconoscere e offendere l'animo profondo di una realtà associativa, mai schierata nel ring partitico-politico, mai avvezza alle strumentalizzazioni. Pertanto - dichiara la presidente Lucia Coi - non intendiamo farci tirare per la giacca ma proseguire il proficuo cammino di dialogo, messo in piedi in questi due anni con la dirigenza dell'Areus, auspicando il coinvolgimento di tutte le realtà cooperative e Croce Rossa comprese. Siamo certi che le questioni ancora aperte, in tema di rinnovo delle convenzioni 118, troveranno l'approfondimento e l'attenzione utile", conclude Lucia Coi.