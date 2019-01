50mln del Patto per ponti e strade sarde

Completamento strade, messa in sicurezza di ponti e accessibilità a siti di interesse naturalistico e turistico: a queste tre linee di intervento la Giunta Pigliaru destina circa 50 milioni di euro a valere sul Patto per la Sardegna siglato nel 2016. Si aggiungono ai 50 milioni già programmati quasi due anni fa, sempre a valere sull'intesa firmata con l'allora premier Matteo Renzi. La delibera relativa agli ultimi stanziamenti è stata illustrata dal governatore Francesco Pigliaru con l'assessore ai Lavori pubblici Edoardo Balzarini.

Per il completamento delle infrastrutture ci sono 21,3 milioni. Tra gli interventi importanti in programma, il raccordo della strada "Buddi Buddi" con l'ex 131 e la fine dei lavori sulla circonvallazione di Capoterra. Altri 20,6 mln per messa in sicurezza di attraversamenti stradali. Tra questi: manutenzione delle opere sulla provinciale Sassari-Ittiri, del ponte San Paolo vicino a Lanusei e di quelli sulla strada provinciale 56 bis. Ancora: un milione di euro per il ponte in ferro sulla Simaxis-Solarussa, e poi ben 7,3 milioni per ponti nella Città metropolitana di Cagliari e nel sud Sardegna. Per favorire l'accessibilità a siti di valore ambientale ci sono 3,7 milioni che saranno utilizzati, per esempio, per la viabilità delle zone interne e di maggior pregio del Parco dell'Asinara (1,5 mln), per quella al Parco Tepilora (500mila), e all'area montana del Bruncu Spina (un milione). Altri 6,8 milioni, infine, serviranno a finanziare la progettazione dell'intervento sulla circonvallazione di Olbia (1,8 mln), e su altri interventi prioritari di messa in sicurezza di ponti.

"Oggi - ha commentato Pigliaru - stiamo dimostrando l'utilità del Patto firmato nel 2016, quando giro per la Sardegna i sindaci mi informano sempre sui problemi della viabilità, anche perché le province hanno potuto far poco per via della loro situazione a livello istituzionale. Complessivamente abbiamo stanziato circa 100 milioni per mettere a posto in particolare strada secondarie fondamentali e che per troppo tempo sono rimaste abbandonate". Balzarini ha annunciato, invece, che i lavori sui ponti partiranno già quest'anno.