Maltempo: raffiche a 70 km/h in Sardegna

Insisterà per tutto il giorno, con raffiche sino a 70 chilometri orari, il vento di maestrale che sta sferzando la Sardegna soprattutto nei quadranti nord occidentali. I mani si presentano molto agitati e localmente grossi, in particolare sulle Bocche di Bonifacio. Lo spiega all'ANSA il primo maresciallo Girolamo Paciolla del servizio Meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu.

"La ventilazione tenderà ad attenuarsi anche se rimarrà tesa e forte anche nella giornata di martedì 29, quando inizierà a diminuire - osserva - le temperature tenderanno a scendere con la quota neve che si attesterà tra i 800 e i 1000 metri". Un nuovo peggioramento ci sarà dalla sera di martedì con un nuovo impulso nord atlantico e per tutta la settimana il tempo rimarrà instabile con con piogge sempre più insistenti. "Le temperature subiranno un nuovo calo nel fine settimana per effetto di una nuova saccatura nord atlantica che potrebbe portare la neve a quote più basse, 6-700 metri, e - conclude - riprenderà a soffiare forte il maestrale".