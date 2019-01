La Maddalena,rami su cavi Enel e Telecom

Le forti raffiche di maestrale, che in alcuni casi hanno toccato anche i 70 chilometri orari, hanno creato alcuni disagi alla Maddalena. I vigili del fuoco, che hanno risposto a decine di chiamate nel territorio, sono intervenuti in via Chiusedda per la caduta di grossi rami sui cavi elettrici e telefonici e lasciando alcune utenze senza linea elettrica e telefonica. La zona è stata messa in sicurezza chiudendo il tratto di strada interessato mentre sul posto ha operato anche le squadre pronto intervento del'Enel e della Telecom, oltre alla polizia locale.