Basket: Serie A; Varese-Sassari 84-73

La Openjobmetis ritrova il successo contro il Banco di Sardegna, per 84-73, dopo tre sconfitte consecutive, mentre i sardi interrompono la bella serie positiva di cinque vittorie che li aveva issati nelle zone alte della classifica.

I varesini di Attilio Caja sono stati sempre in vantaggio, sin dalle battute iniziali (9-4 al 3', 21-14 alla prima sirena), approfittando anche della grande imprecisione degli avversari nel tiro da tre punti (0/9 in avvio per gli uomini di Vincenzo Esposito). Il margine della Openjometis si è ampliato nei successivi due quarti (sul 62-44 al 27' il massimo vantaggio della formazione di casa); poi però il Banco di Sardegna, che ha accusato l'assenza di Jaime Smith, ha ridotto il divario, dando in qualche situazione la sensazione di poter rientrare in partita (70-60 al 33'). I varesini tuttavia hanno retto l'urto e concluso in controllo, senza correre alcun rischio.

Nella Openjobmetis notevole il contributo dei soliti Avramovic (23 punti) e Cain (14 rimbalzi) e positivo anche Tambone (14 punti). Tra gli ospiti, notevole la prova del 'nuovo' Carter, con 16 punti.(ANSA).