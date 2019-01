Gonnesa, a fuoco 300 balle di fieno

Un incendio si è sviluppato in un fienile in località Montixeddu nel territorio di Gonnesa. Sono andate in fumo circa 300 balle di fieno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dl distaccamento di Iglesias che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza tre bombole di gpl, che sono portate all'esterno della struttura di campagna e raffreddate.

Le operazioni sono proseguite sino a tarda notte e sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.