Basket: doppia sfida Dinamo-Varese

"È un buon momento, non abbassiamo la guardia". Il coach della Dinamo Sassari Banco di Sardegna, Vincenzo Esposito, carica i suoi in vista della doppia sfida con l'Openjobmetis Varese. Domenica alle 20.45 le due squadre si affronteranno per la seconda giornata di ritorno di campionato, mentre mercoledì alle 20.30 lombardi e sardi torneranno sul parquet per il penultimo turno di Fiba Europe Cup, entrambi con in tasca già il biglietto per il prossimo turno. "Varese è una delle rivelazioni del girone di andata, ma l'abbiamo già incontrata due volte e la conosciamo bene - dice Esposito - anche se l'inserimento dei due giocatori nuovi richiede tempo e difficilmente per domenica recupereremo Pierre e Smith".

Il coach casertano spiega che "Varese in casa punta su aggressività e alti ritmi", e la Dinamo dovrà "affrontare bene la gara dal punto di vista tecnico e della concentrazione, perché Varese può piazzare break importanti in ogni momento, l'ha dimostrato anche a Sassari". Esposito è comunque soddisfatto di come vanno le cose. "Con gli inserimenti in corsa abbiamo sopperito bene alle assenze e ai problemi fisici, e siamo molto soddisfatti dell'accesso al Round of 16 di Europe Cup - dice - ma restiamo con i piedi per terra e senza cambiare mentalità, scendendo sempre in campo per vincere e giocare al massimo"

In attesa di recuperare presto Smith e Pierre, Esposito si gode l'innesto di McGee e Carter. "Siamo molto contenti, si sono confermati giocatori esperti e hanno mostrato l'atteggiamento giusto - chiude - abbiamo scelto prima di tutto le persone giuste".