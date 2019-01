Da Cagliari 80 destinazioni in 22 Paesi

Voli diretti da Cagliari anche a Mosca, Budapest, Dublino, Praga e Strasburgo. Sono alcune delle novità della stagione estiva (che in realtà inizia a fine marzo) dell'aeroporto di Elmas. Ci sono pure Karlsruhe, Dusseldorf, Marsiglia, Porto, Siviglia, Valencia. E per l'Italia Milano Malpensa, Palermo e Pescara. Per lo scalo del capoluogo una stagione da 40 compagnie aeree per collegare 22 Paesi. Ottanta le destinazioni totali, 60 sono straniere. Con la crescita dell'offerta internazionale del 21%. I posti totali saranno 4.140.912.

"Il 2018 - ha sottolineato Gabor Pinna, presidente di Sogaer - è stato un anno di crescita ma anche di consolidamento di alcuni mercati, in cui abbiamo dimostrato di poter superare i limiti della stagionalità proponendo un'ampia offerta di voli anche durante i cosiddetti mesi di spalla. Lo abbiamo fatto, con coraggio, in un momento in cui il bacino del Mediterraneo ha visto la ripresa di mercati importanti, come quelli nordafricani, che negli ultimi due anni erano stati fortemente condizionati dalle note tensioni sociali e politiche".

Ancora un passo avanti. "Una vocazione sempre più internazionale - ha evidenziato Alberto Scanu, amministratore delegato di Sogaer -. Dopo aver presentato, appena qualche mese fa, l'inverno più ricco di sempre, oggi annunciamo l'estate più ricca di sempre nella storia del nostro scalo. La scelta per i nostri passeggeri non è mai stata così ampia anche perché, su diverse rotte nazionali ed europee, vedremo operare almeno due vettori, cosa che favorirà la concorrenza e incrementerà i vantaggi per l'utenza. Il nostro aeroporto è la base di tre vettori, di cui due low cost a rapidissima crescita".

Due anni di crescita coronati da due record di traffico consecutivi. "Non sono un caso - ha dichiarato Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di Cagliari, socio di maggioranza della società di gestione del 'Mario Mameli' - quanto piuttosto la dimostrazione dell'eccellente lavoro che Sogaer sta portando avanti per far sì che l'aeroporto di Cagliari abbia un rilievo sempre maggiore sia sul mercato nazionale che su quello internazionale".