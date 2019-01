Calcio,l'uruguaiano Oliva è del Cagliari

Arrivato a Cagliari il nuovo acquisto Christian Oliva: il giocatore uruguaiano è sbarcato ieri in tarda serata all'aeroporto di Elmas accolto da un gruppo di tifosi con le bandiere rossoblù. Ha già sostenuto le visite mediche a Roma e i risultati sono stati positivi. Tutto ok: oggi sarà il giorno dell'ufficialità e del primo giorno ad Asseminello. Classe 1996 Oliva è un mediano dai piedi buoni: gioca spesso da centrale ed è chiamato a dare qualità a un reparto che ha bisogno di giocatori abili nel fraseggio breve e nella gestione della palla.

Cresciuto nelle giovanili del Nacional, ha conquistato presto il posto da titolare in prima squadra. Non sarà verosimilmente a disposizione di Maran per la gara di sabato contro il Sassuolo: i tifosi potranno vederlo all'opera già dalla prossima partita in casa con l'Atalanta.