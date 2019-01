A Villacidro nasce una ciclostazione

Il vecchio edificio delle ferrovie di Villacidro sarà riconvertito in una ciclostazione: più di un milione di euro al programma integrato di intervento per il riordino urbano presentato dal Comune con il supporto dell'Università di Cagliari.

Il gruppo di lavoro coordinato dal docente Giovanni Battista Cocco - costituito dagli architetti Nicola Melis, Sergio Mocci, Federico Sercis - ha prestato, infatti, la propria consulenza al Comune di Villacidro per il "Programma integrato d'intervento per il riordino urbano" (L.R. 8/2015), risultato vincitore del finanziamento di 1.120.000,00 euro. "L'ipotesi d'intervento - dichiara Cocco - matura dalla consapevolezza che le azioni di tutela del paesaggio assumono più forza nel momento in cui la comunità insediata ha maggiore coscienza dei propri assetti urbani e territoriali, della loro qualità ambientale ed estetica. Uno strumento efficace in questo senso è la modificazione d'uso di questo tipo di spazi, proiettandoli in un nuovo presente". "Questo permette anche di contrastare gli effetti della sindrome suburbana, per la quale la libertà di camminare vale ben poco se non si ha uno spazio dove andare", conclude.