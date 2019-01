Lirico Cagliari: debutta Michele Gamba

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GEN - Prosegue con un nuovo debutto la Stagione concertistica del Teatro Lirico di Cagliari. Dopo Sesto Quatrini, protagonista di una serata di gran successo, salirà per la prima volta sul podio cagliaritano Michele Gamba.

Il direttore d'orchestra sarà alla guida di Orchestra e Coro del Lirico venerdì 25 gennaio alle 20.30 e sabato 26 alle 19, per il terzo appuntamento in cartellone. Milanese, 34 anni, già assistente di Antonio Pappano prima e di Daniel Baremboim poi, dirigerà il complesso musicale in un programma che propone all'ascolto la Sesta Sinfonia di Jean Sibelius e la Seconda Sinfonia "Lobgesang" di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Solisti della Sinfonia Lobgesang sono: Francesca Tassinari, Elisa Balbo (soprani) e Lorenzo Decaro (tenore). Il maestro del coro è Donato Sivo.

"È di carattere e profilo molto tranquilli, è basata come la Quinta su delle fondamenta lineari piuttosto che armoniche.

Inoltre, come la maggior parte delle altre Sinfonie, consta di quattro movimenti; e tuttavia la loro forma è completamente libera. Nessuno segue un modello ordinario di Sonata. Io non penso a una Sinfonia solamente in termini di musica in questo o quel numero di misure, ma piuttosto come a un espressione di un credo spirituale, una fase della mia vita interiore". Così Jean Sibelius descrive la sua composizione in un'intervista rilasciata al giornale svedese "Svenska Dagbladet", qualche giorno dopo la "prima" del 1923.

Composta nel 1840 da Mendelssohn la Sinfonia Lobgesang (Inno di lode) viene eseguita, per la prima volta, il 25 giugno dello stesso anno, nella chiesa di San Tommaso a Lipsia, diretta dall'autore, in occasione del 400 anniversario dell'invenzione della stampa da parte di Johannes Gutenberg, a cui la Sinfonia è idealmente dedicata. (ANSA).