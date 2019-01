Calcio: Empoli sfiora impresa a Cagliari

L'Empoli sfiora il colpaccio a Cagliari dopo quattro sconfitte consecutive. E i rossoblù si salvano nel recupero con Farias, proprio l'attaccante che potrebbe andare via negli ultimi dieci giorni di mercato. Una partita che avrebbero potuto vincere tutte e due. E che alla fine non ha vinto nessuno, per il 2-2 finale.

La squadra di Maran è colpevole di non aver congelato il risultato dopo il vantaggio nel primo tempo, con il solito colpo di testa di Pavoletti. E gli ospiti che si mordono le dita per non aver saputo trasformare in tre punti una ripresa magistrale.