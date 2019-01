Basket: Dinamo batte Reggio Emilia 82-71

La Dinamo Sassari Banco di Sardegna centra la quinta vittoria consecutiva. La squadra di Vincenzo Esposito batte la Grissin Bon Reggio Emilia 82-71 dopo aver controllato la partita senza troppi patemi. Reggio parte lanciatissima e dopo pochi minuti scappa sul 9-0. Sassari tarda a carburare ma si riprende subito. McGee si presenta con due triple e la Diamo mette la freccia. I punti di vantaggio diventano 6 sul 21-14 e restano tali sino alla prima sirena: 27-21. Nel secondo quarto i padroni di casa sono in controllo, mentre Reggio Emilia non trova contromisure adatte e si va negli spogliatoi sul 50-40. Dopo il riposo Sassari torna a +14, ma Reggio Emilia non molla e con un parziale di 7-0 si tiene attaccata alla partita.

Poi Rivers la combina grossa: fa fallo in attacco su Devecchi, lo scaraventa a terra e si becca un antisportivo, protesta e si fa fischiare il tecnico con cui la sua partita si chiude in anticipo. La Grissin Bon ha una reazione straordinaria e si mette a giocare seriamente, passando dal 60-56 al 60-61. Alla terza sirena le squadre sono in parità: 64-64. Proprio nel suo momento migliore Reggio si disunisce e permette a Sassari di riprendere il comando delle operazioni, chiudendo in una manciata di possessi ogni discorso.