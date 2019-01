Empoli, Iachini 'mercato non ci distrae'

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 19 GEN - Dopo la sosta invernale l'Empoli torna in campo a Cagliari. Alle spalle 4 ko di fila, tante voci di mercato e anche la cessione del giovanissimo Traorè alla Fiorentina, che però resterà a Empoli. Domani in Sardegna il tecnico Beppe Iachini deve fare a meno di mezzo centrocampo e non solo. Bennacer e Krunic squalificati, La Gumina infortunato, in dubbio anche Capezzi e Antonelli. Il periodo di mercato porta qualche distrazione: "se ci sono richieste per i nostri giocatori vuol dire che li stiamo valorizzando e questo è certamente positivo". Traorè è già della Fiorentina. "Mi fa piacere -spiega Iachini- aver dato un contribuito a valorizzare questo ragazzo. Lui è un 18enne con la testa di un trentacinquenne, il suo futuro passa da qui e sono sicuro che darà il massimo fino alla fine del campionato. Ci ho parlato e gli ho detto che non conta quello che ha fatto ma conta quello che farà a Empoli in questi cinque mesi".