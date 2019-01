Brignone firma la Charta Smeralda

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Federica Brignone, oltre a essere una grande campionessa di sci, adora un elemento fondamentale per la terra e l'essere umano: l'acqua. Dopo un ottimo inizio di stagione sugli sci, Federica continua a impegnarsi dal 2017 per il progetto di sostenibilità ambientale 'Traiettorie liquide' che ha l'obiettivo di sensibilizzare nei confronti dell'inquinamento marino. La sua 'mission' è in sinergia con quanto promuove la One Ocean foundation. Da questa comunione d'intenti nasce la decisione di Federica di firmare la Charta Smeralda, il codice etico che tutti sono invitati a sottoscrivere online, accogliendo l'invito a unirsi agli Ambassador di One Ocean, tra cui i velisti Cayard, Pelaschier e Sirena (skipper di Luna Rossa), l'apneista Carrera e l'esploratore Bellini, che da poco ha lanciato il nuovo progetto 10 Rivers 1 Ocean. "Diamo il benvenuto a Federica - dice Riccardo Bonadeo, vicepresidente della One Ocean Foundation - che ringraziamo per le sue iniziative a favore della salvaguardia del mare".