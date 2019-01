Cagliari,edicolante aggredito e rapinato

Non è ancora stato quantificato il bottino della rapina messa a segno all'alba in via Abruzzi a Cagliari. Nel mirino è finito un edicolante: portate via monetine e biglietti 'Gratta e vinci'. L'episodio è avvenuto intorno alle 4,30. L'edicolante stava aprendo l'attività commerciale quando è stato aggredito da un uomo. Dopo una brevissima colluttazione il malvivente è riuscito a portare via un sacchetto pieno di monetine e alcuni biglietti della lotteria istantanea. Il rapinatore si è allontanato in sella a una bicicletta prima dell'arrivo della polizia. Gli agenti della squadra volante hanno avviato le indagini.