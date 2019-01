Berlusconi, governo nel caos totale

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GEN - "Ho parlato con diversi parlamentari della Lega, consapevoli che le cose non possono andare avanti così. Presto questo governo dovrà finire perché è un caos totale, masochista nei confronti dell'Italia". Lo ha detto a Cagliari Silvio Berlusconi, nel secondo giorno del tour elettorale delle suppletive del 20 gennaio.

"Il voto del 4 marzo è stato contro la classe politica e dirigente, contro i partiti tradizionali e contro coloro che sono andati al governo senza mai essere stati scelti dalla gente: gli italiani erano stanchi di governi non eletti, ricordo che l'ultimo risale al 2008 ed era presieduto da me - spiega il Cavaliere - Ma oggi diversi mesi dopo il 4 marzo gli stessi italiani hanno capito che i nuovi eletti non sono in grado di governare in modo affidabile".