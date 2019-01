Peste suina:Sardegna,3500 capi abbattuti

Nell'ambito della lotta alla peste suina africana dal dicembre 2017 e metà gennaio 2019 sono stata abbattuti in Sardegna 3.500 suini allo stato brado, oltre il 90% in Barbagia e Ogliastra. Dal punto di vista dell'evoluzione del virus rispetto ad un'incidenza dell'1,69 nel triennio 2012-2015 nei cinghiali abbattuti, si è passati allo 0,079% del 2019. Nello stesso lasso di tempo i focolai nelle aziende suinicole sono passati da 223 di fine 2015 a 5 nel biennio 2018-2019. Inoltre i test sierologici hanno mostrato che gli anticorpi sulla Psa (su capi che hanno avuto un'infezione recente o pregressa) compaiono soprattutto su cinghiali adulti e non su esemplari giovani. Sono i dati diffusi dalla Regione Sardegna all'indomani dei risultati presentati dal ministero della Salute al Comitato piante, animali, alimenti e mangimi della Commissione europea.

"Questo è un obiettivo di legislatura e nella sostanza lo abbiamo raggiunto - ha detto il governatore Francesco Pigliaru - Nessuno poteva sperare di arrivare all'eradicazione completa ma siamo vicini al risultato storico per rendere irreversibile il fenomeno e cambiare il clima nei territori, convincendo l'Unione europea sul fatto che la nostra isola possa cominciare a fare quello che serve: prendere i nostri prodotti derivati dall'allevamento dei suini e cominciare ad esportarli". Un primo risultato concreto, si ipotizza entro sei mesi, potrebbe essere quello dello sblocco della movimentazione delle carni suine per alcune aree della Sardegna: Campidano, Sulcis, Oristanese, una parte del Nord ovest e l'alta Gallura.

"Abbiamo lavorato in solitudine con una grande squadra che ho avuto la possibilità di vedere direttamente all'opera - ha sottolineato il presidente della Regione - ho incontrato gli operatori sul campo a Nuoro senza indossare giacchette dei forestali o barracelli. Oggi siamo qui per confermare quello che tutti sanno: che abbiamo intrapreso la giusta strada superando anche manovre di boicottaggio. E a sostegno di quello che stiamo dicendo c'è anche il tentativo di appropriarsi di questi risultati dal punto di vista elettorale".